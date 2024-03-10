منتخب مصارعة الذراعين يصل غانا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

وصل المنتخب الوطني لمصارعة الذراعين إلى غانا للمشاركة في النسخة الثالثة عشرة من دورة الألعاب الإفريقية المقامة خلال الفترة من 4 إلى 23 مارس في العاصمة الغانية أكرا.

وتضم بعثة المنتخب المصري لمصارعة الذراعين 10 لاعبين (لاعبتان و8 رجال) وهم: فايزة شعبان عبد ربه، فاطمة حسين رزق، عمر سعيد ابراهيم، اندريا جوزيف جحا، علي محمد قاسم، مصطفى صلاح الدين حسانين، محمد صلاح الدين حسانين، مصطفى يسري محمد، محمد شريف المليجي، محمد عبد الرحمن عبد المعطي.

ويقود المنتخب الوطني المدربان إبراهيم حلمي حسنين وطارق عثمان. ويرأس بعثة منتخب مصارعة الذراعين اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة ويرافقه اللواء سعيد محمد فتحي إداري البعثة.

وتشهد دورة الألعاب الإفريقية في نسختها الثالثة عشرة الظهور الأول للعبة مصارعة الذراعين حيث تقام المنافسات في مركز المؤتمرات Cedi يومي 15 و16 مارس، على أن يتم إجراء الميزان يوم 14 مارس.

وتشهد دورة الألعاب الإفريقية في نسختها ال 13 الظهور الأول للعبة مصارعة الذراعين حيث تقام المنافسات في مركز المؤتمرات Cedi يومي 15 و16 مارس، على أن يتم اجراء الميزان يوم 14 مارس.

ويرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية دكتور محمد عبد العزيز غنيم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ويرافقه دكتور معتز عاشور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد تنس الطاولة، نائبًا.