الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب مصارعة الذراعين يصل غانا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

المنتخب الوطني لمصارعة
المنتخب الوطني لمصارعة الذراعين

وصل المنتخب الوطني لمصارعة الذراعين إلى غانا للمشاركة في النسخة الثالثة عشرة من دورة الألعاب الإفريقية المقامة خلال الفترة من 4 إلى 23 مارس في العاصمة الغانية أكرا. 

وتضم بعثة المنتخب المصري لمصارعة الذراعين 10 لاعبين (لاعبتان و8 رجال) وهم: فايزة شعبان عبد ربه، فاطمة حسين رزق، عمر سعيد ابراهيم، اندريا جوزيف جحا، علي محمد قاسم، مصطفى صلاح الدين حسانين، محمد صلاح الدين حسانين، مصطفى يسري محمد، محمد شريف المليجي، محمد عبد الرحمن عبد المعطي.

ويقود المنتخب الوطني المدربان إبراهيم حلمي حسنين وطارق عثمان. ويرأس بعثة منتخب مصارعة الذراعين اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة ويرافقه اللواء سعيد محمد فتحي إداري البعثة.

وتشهد دورة الألعاب الإفريقية في نسختها الثالثة عشرة الظهور الأول للعبة مصارعة الذراعين حيث تقام المنافسات في مركز المؤتمرات Cedi يومي 15 و16 مارس، على أن يتم إجراء الميزان يوم 14 مارس.

وتشهد دورة الألعاب الإفريقية في نسختها ال 13 الظهور الأول للعبة مصارعة الذراعين حيث تقام المنافسات في مركز المؤتمرات Cedi يومي 15 و16 مارس، على أن يتم اجراء الميزان يوم 14 مارس.

ويرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية دكتور محمد عبد العزيز غنيم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ويرافقه دكتور معتز عاشور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد تنس الطاولة، نائبًا.

الاتحاد المصري للملاكمة المصري للملاكمة دورة الألعاب الإفريقية المنتخب الوطني لمصارعة الذراعين فايزة شعبان عبد ربه

مواد متعلقة

منة شعبان: سعيدة برفع علم مصر في افتتاح دورة الألعاب الأفريقية

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

عاجل| للمرة الأولى في التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الطريق 749.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لتقسيم غزة ومنع عودة السكان للشمال

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

قرار وزارى بإبعاد سوريتين خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية