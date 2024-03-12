دورى نايل..المصرى يسعى للفوز على "زد إف سى" والانفراد بالصدارة

يشهد ستاد برج العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم مواجهة قوية بين فريقى زد إف سي والمصري في ختام الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري نايل.

المباراة تأتي في توقيت مختلف للفريقين على صعيد النتائج يعدما حقق المصري الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة بينما فشل زد إف سي في تحقيق الفوز خلال المباريات الخمس الأخيرة.

زد إف سي والعودة للانتصارات

ويحتل زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز الخامس برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن وحقق إف سي زد خمسة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر مباراتين وسجل 17 هدفًا ودخل مرماه 13 هدفًا ولم يحقق الفوز في أخر خمس مباريات وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلي ومودرن فيوتشر والهزيمة أمام طلائع الجيش وانبي، ويسعى زد إف سي لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ 27 دسمبر الماضي والوصول للنقطة 25 والصعود للمركز الثالث.

المصري والانفراد بالصدارة

على الجانب الأخر، يحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز الثاني برصيد 26 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا من الأسبوعين الثامن والعاشر، وحقق المصري 8 انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات وسجل 19 هدفًا ودخل مرماه 16 هدفًا، وحقق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة على بلدية المحلة والمقاولون وسموحة، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 29 والانفراد بصدارة دوري نايل.

ويفتقد المصري جهود خمسة لاعبين هم التونسي فخر الدين بن يوسف بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات وباهر المحمدي المصاب بجزع في الرباط الخارجي للكاحل والركبة والجزائري عبد الرحيم دغموم الذي يواصل برنامجه التأهيلي عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي ومحمد دبش والنيجيري إيزي إيميكا للإصابة.

يدير المباراة مصطفى عثمان ويساعده محمود أبوالرجال وأحمد عبد الغني ومعهم محمد عباس قابيل حكمًا رابعًا ووائل فرحان حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.