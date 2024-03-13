الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أتلتيكو مدريد يتحدى إنتر ميلان.. ودورتموند يواجه آيندهوفن في دوري الأبطال

أتلتيكو مدريد وإنتر
أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

يستضيف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد يبحث عن الفوز أمام إنتر ميلان

ويسعى فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، في تحقيق الانتصار ومصالحة الجماهير الغاضبة، في محاولة لخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل، يرغب فريق إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، في تكرار سيناريو الفوز على أتلتيكو مدريد، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وكان فريق إنتر ميلان قد حقق فوزًا ثمينًا على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو / جوزيبي مياتزا"، في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

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بروسيا دورتموند يواجه آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

وفي الوقت ذاته، يلتقي فريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندي، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل فريقا بروسيا دورتموند وآيندهوفن في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل الصعود إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على ملعب "فيليبس"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ويفتقد فريق بروسيا دورتموند في مباراة اليوم لخدمات كلًا من المدافع نيكو شلوتربيك؛ بسبب الإيقاف، بينما يستمر غياب المهاجم الإيفواري سيباستيان هالير؛ بسبب الإصابة في الساق، والتي لحقت به في مباراة الذهاب أمام آيندهوفن في هولندا.

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