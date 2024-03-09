إنتر ميلان يعبر بولونيا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه بولونيا 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.



وسجل يان أورييل بيسيك هدف إنتر ميلان الوحيد في الدقيقة 37.



ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، بفارق 18 نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، والذي بدوره يلعب غدا الأحد مع ضيفه أتالانتا.



على الجانب الأخر، تجمد رصيد بولونيا عند 51 نقطة في المركز الرابع.



وبدأت المباراة بضغط من جانب إنتر ميلان، الذي حاول منذ البداية تهديد مرمى لوكاس سكوريسكي، حارس بولونيا، مستعينا في ذلك بخدمات الثنائي الهجومي ماركوس تورام وأليكسيس سانشيز.



على الجانب الأخر، تسلح بولونيا بخبرات مدربه تياجو موتا، نجم إنتر ميلان السابق، وكذلك بمهاجمه الهولندي الشاب جوشوا زيركزي المتألق هذا الموسم والذي سجل تسعة أهداف حتى الآن، مساهما في الأداء الرائع لفريقه.



وكان إنتر ميلان هو المستحوذ على الكرة في الدقائق الأولى، فيما تراجع بولونيا محاولا امتصاص ضغط متصدر ترتيب الدوري، وذلك بغرض تجنب هز شباكه.



ورغم الحرص الدفاعي الكبير لبولونيا، سجل إنتر ميلان هدفه الأول في المباراة في الدقيقة 37 عن طريق مدافعه الألماني يان أوريل بيسيك، الذي تلقى كرة عرضية من أليساندرو باستوني، ليوجهها بضربة رأس في شباك حارس بولونيا.



وبعد تسجيل الهدف الأول، هدأ ضغط إنتر نوعا ما، فيما لم ينجح بولونيا في إظهار ردة فعل فورية على اهتزاز شباكه، فيما لم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم إنتر ميلان بهدف نظيف.



ومع بداية الشوط الثاني، أجرى سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تبديله الأول في المباراة، حيث خرج المدافع الهولندي دينزل دومفريس، ليحل كارلوس أجوستو بدلا منه.



وتوالت تبديلات إنزاجي على مدار الشوط الثاني، حيث دخل ديفيد فراتيسي وكريستيان أسلاني بدلا من هنريك مختارين وهاكان تشالهان أوغلو على الترتيب، وبدا أن إنزاجي يرغب في إراحة بعض العناصر الأساسية، استعدادا لمواجهة أتليتكو مدريد في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.



على الجانب الأخر، لم تسفر محاولات بولونيا ومدربه تياجو موتا عن جديد، حيث لم ينجح في تهديد مرمى يان سومر حارس إنتر ميلان الذي تصدى لمحاولات زيركزي وزملاءه



ونجح إنتر ميلان في الحفاظ على تقدمه، بل وكاد أن يضيف الهدف الثاني في أكثر من مناسبة، لولا تألق حارس بولونيا في إبعاد الفرص الخطيرة عن مرماه.



ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز إنتر ميلان 1 / صفر.

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