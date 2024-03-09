إنتر ميلان يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي أمام بولونيا

يخوض إنتر ميلان، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، اختبارا جديدا، حينما يحل ضيفا على بولونيا، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما يحتل بولونيا، المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

ويسير بولونيا، بقيادة مديره الفني تياجو موتا لاعب إنتر ميلان السابق، بشكل أكثر من رائع في الموسم الحالي، ويسعى لتحقيق فوز يعزز من مساعيه للتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الأخر، تتجاوز طموحات إنتر ميلان فكرة اللعب على المستوى القاري، حيث يطارد الفريق بقوة اللقب رقم 20 في تاريخه بالدوري الإيطالي،، وفض الشراكة مع جاره وغريمه التقليدي ميلان في المركز الثاني لأكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري.

وما يعقد من مهمة بولونيا في مواجهة ضيفه إنتر، هو أن الأخير حقق الفوز في كل مبارياته التسع التي خاضها ببطولة الدوري منذ بداية العام الجاري، كما أن الفريق توج بلقب كأس السوبر على حساب نابولي، وفاز على أتليتكو مدريد الإسباني بهدف دون رد، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، في انتظار مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مدريد.

وفي باقي مباريات الجولة، يحل فروسينوني ضيفا على ساسولو، ويلعب كالياري مع ساليرنيتانا، بينما يلتقي مونزا مع مضيفه جنوه.