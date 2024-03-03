أتلتيكو مدريد يعود لسكة الانتصارات في الدوري الإسباني

عزز أتلتيكو مدريد موقعه في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه ريال بيتيس 2 /1 اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين.

وتقدم أتلتيكو بهدف عكسي سجله روي سيلفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة،ثم أضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني رد البرتغالي ويليام كارفالو بالهدف الوحيد لريال بيتيس في الدقيقة 62.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 55 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثالث وأربع نقاط خلف جيرونا الوصيف و11 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وتوقف رصيد بيتيس عند 42 نقطة في المركز السادس.

وسجل أتلتيكو انتصاره السابع عشر هذا الموسم مقابل أربعة تعادلات وست هزائم، وسجل خلال تلك المسيرة 54 هدفا واهتزت شباكه 29 مرة.

وعاد أتلتيكو لدائرة الانتصارات بعد تعثره في أخر ثلاث مباريات، بالخسارة امام إنتر ميلان الإيطالي صفر/ 1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا،وتعادله مع ألميريا 2 /2 في الدوري الإسباني وخسارته أمام أتلتيك بيلباو صفر/ 3 في المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

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