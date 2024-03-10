بايرن ميونخ يحسم موقفه بشأن جوشوا كيميتش فى الصيف المقبل

يحوم الغموض حول مصير النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم جوشوا كيميتش بإمكانية الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن جوشوا كيميتش يُعد محل اهتمام قوي من قِبل ثلاث أندية، هي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وبرشلونة الإسباني.

بايرن ميونخ يُثير الجدل بشأن مصير جوشوا كيميتش

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات ماكس إيبرل، مدير نادي بايرن ميونخ، قائلًا: "جميع لاعبي الفريق مميزين ومهمين، ولكن المدرب الجديد للنادي سيكون لديه وجهات نظر مختلفة بالتأكيد".

وأوضح: "لا نعلم احتياجات المدرب الجديد للفريق، لذلك دعونا ننتظر ونرى ماذا سيحدث".

وأضاف: "سأتحدث مع جوشوا كيميتش خلال الأيام المقبلة؛ لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ويستحق اللعب بقميص بايرن ميونخ".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ29 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2025.

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي بايرن ميونخ، في وقت سابق، رحيل توماس توخيل عن منصبه نهاية الموسم الجاري بالتراضي بين الطرفين.

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة دارمشتات، يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

وكان فريق بايرن ميونخ قد حقق فوزًا ساحقًا على ماينز بنتيجة 8-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة، خلف باير ليفركوزن صاحب الصدارة برصيد 64 نقطة.