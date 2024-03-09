السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يسحق ماينز بـ"8" أهداف ويواصل مطاردة ليفركوزن على صدارة البوندسليجا

ليون جورتسيكا
ليون جورتسيكا

سحق بايرن ميونخ ضيفه ماينز في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الألماني، بثمانية أهداف مقابل هدف

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفرض بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى متوسط على مستوى الفرص المحققة على المرمى ومتبادلًا بين كلا الفريقين.

وسجل هاري كين هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول بصناعة زميله جمال موسيالا.

واستمرت المحاولات الهجومية لبايرن ميونخ من أجل تسجيل الهدف الثاني وزيادة فارق الأهداف، وسجله ليون جورتسيكا في الدقيقة 20.

وحاول لاعبو فريق ماينز تسجيل هدف تقليص الفارق خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وسجل نديم أميري هدف ماينز الأول في الدقيقة 31 من عمر الشوط بصناعة زميله برايان جوردا.

واندفع فريق ماينز للهجوم في الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، وحاول لاعبوه الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل ولكن فشلوا في اختراق دفاعات بايرن الذي استجمع قواه وبدأ في محاصرة ماينز في وسط ملعبهم خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط، من أجل إيجاد ثغرة يسجلون منها الهدف الثالث.

وسجل هاري كين الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط، بعدما تسلم تمريرة ليون جورتسيكا داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وسكنت الشباك على يسار الحارس.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 4 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق ماينز وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق ماينز.

واستمر استحواذ لاعبي بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي نفس مستوى الشوط الأول.

وأضاف توماس مولر الهدف الرابع في الدقيقة 47 من عمر المباراة، ثم أضاف جمال موسيالا الهدف الخامس في الدقيقة 61.

وسجل سيرجي جنابري الهدف السادس لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 66، ثم اختتم هاري كين الأهداف بتسجيله الهدف السابع والثالث له في الدقيقة 70.

واختتم جورتسيكا حفلة أهداف بايرن ميونخ بتسجيل الهدف الثامن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 11 كرة على المرمى من 21 محاولة وخرجت 10 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 12 محاولة فريق ماينز وخرجت 9 كرات من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لصالح فريق ماينز.

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ57 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الألماني، فيما توقف رصيد فريق ماينز عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير.

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