بايرن ميونخ يتقدم على ماينز بثنائية في الشوط الأول بالدوري الألماني

تقدم بايرن ميونخ على ضيفه ماينز في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الألماني، البوندسليجا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفرض بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى متوسط على مستوى الفرص المحققة على المرمى ومتبادلًا بين كلا الفريقين.

وسجل هاري كين هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول بصناعة زميله جمال موسيالا.

واستمرت المحاولات الهجومية لبايرن ميونخ من أجل تسجيل الهدف الثاني وزيادة فارق الأهداف، وسجله ليون جورتسيكا في الدقيقة 20.

وحاول لاعبو فريق ماينز تسجيل هدف تقليص الفارق خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، فيما استمر المحاولات الهجومية لبايرن ميونخ لزيادة تقدمهم في النتيجة وتوسيع فارق الأهداف.

وسجل نديم أميري هدف ماينز الأول في الدقيقة 31 من عمر الشوط بصناعة زميله برايان جوردا.

واندفع فريق ماينز للهجوم في الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، وحاول لاعبوه الوصول للمرمى وتسجيل هدف التعادل ولكن فشلوا في اختراق دفاعات بايرن الذي استجمع قواه وبدأ في محاصرة ماينز في وسط ملعبهم خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط، من أجل إيجاد ثغرة يسجلون منها الهدف الثالث.

وسجل هاري كين الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط، بعدما تسلم تمريرة ليون جورتسيكا داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وسكنت الشباك على يسار الحارس.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 4 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق ماينز وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق ماينز.