الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدورى الأوروبى: ليفربول يتقدم على سبارتا براج بثلاثية فى الشوط الأول

ليفربول
ليفربول

تقدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على مضيفه سبارتا براج التشيكي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بثلاثة أهداف دون رد.

ويجلس محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول في مباراة اليوم بعد عودته من الإصابة.

واستحوذ لاعبو فريق ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متقارب.

وافتتح ليفربول التسجيل مبكرًا عن طريق أليكسس ماك أليستر، من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي ليفربول لإضافة الهدف الثاني وسجله داروين نونيز في الدقيقة 25.

وأهدر لاعبو الريدز أكثر من فرصة في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وكذلك حاول لاعبو فريق سبارتا براج  الوصول للمرمى وتسجيل هدف تقليص الفارق.

وسجل داروين نونيز الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما تسلم تمريرة خلف دفاعات فريق سبارتا براج وسدد الكرة بيمناه على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وسدد لاعبو فريق ليفربول 5 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات مقابل 4 تسديدات على المرمى من 7 محاولات لفريق سبارتا براج وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح فريق سبارتا براج.

 

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