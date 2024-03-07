الدورى الأوروبى: صلاح بديلًا ونونيز يقود هجوم ليفربول ضد سبارتا براج

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه سبارتا براج، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

ويجلس صلاح على دكة بدلاء ليفربول اليوم، فيما يقود داروين نونيز، وكودي جاكبو هجوم الفريق.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كويمن كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، جاريل كوانساه، أندي روبرتسون.

وسط الملعب: إندو واتارا، أليكسس ماك أليستر، هارفي إليوت.

الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، لويس دياز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: “أدريان، فابيان مروزيك، فيرجيل فان دايك، دومينيك سوبوسلاي، كوستاس تسيميكاس، كلارك، جوردون، ماكونيل، كوماس، برادلي، موسيالوسكي، محمد صلاح”.

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، وتحقيق الانتصار لوضع قدمًا بشكل مبكر في الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، قبل خوض لقاء الإياب المُقرر إقامته يوم الخميس المقبل، على ملعب "أنفيلد رود".

في المقابل، يرغب فريق سبارتا براج التشيكي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، ومحاولة تخطي عقبة ليفربول من أجل خطف بطاقة التأهل للدور التالي من الدوري الأوروبي، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.