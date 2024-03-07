هالاند يرد على أرنولد: لا يعرف إحساس الفوز بالثلاثية

رد النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي، على تصريحات الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد، ظهير أيمن فريق ليفربول.

ويرى أرنولد أن بطولات فريق ليفربول أكثر قيمة وتحمل معنى أكبر للجماهير من بطولات مانشستر سيتي بسبب الوضع المادي للناديين والطريقة التي بنى بها مانشستر سيتي فريقهم، معتبرًا أن كون السيتي أكثر نجاحًا في الفترة الأخيرة لا يعكس الحقيقة، لأن بطولات ليفربول متفوقة ولديهم قاعدة جماهيرية أكبر.

ورد هالاند في تصريحات لسكاي سبورتس: "إذا أراد أرنولد أن يقول ذلك، فلا بأس، أنا هنا منذ سنة وفزت بالثلاثية وهو إحساس جميل ولا أظن أنه يعرف هذا الشعور".

وحقق مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بالإضافة إلى فوزهم بالسوبر الأوروبي وبطولة كأس العالم للأندية.

أضاف هالاند: "ليفربول بإمكانهم التحدث كما يريدون، أو أرنولد يمكنه الحديث كما يريد، لا أعرف لماذا يفعل ذلك ولكنني لا أمانع".

ألكساندر أرنولد من ناشئي نادي ليفربول ويلعب ضمن صفوف الفريق الأول بالنادي منذ صيف 2016، وشارك في 302 مباراة بقميص الفريق وسجل 18 هدفًا وصنع 82 لزملائه.

وتوج أرنولد مع ليفربول بلقب لدوري أبطال أوروبا، وآخر للدوري الانجليزي، ومثلهما للسوبر الأوروبي وآخر لكأس الاتحاد الانجليزي وكأس العالم للأندية، فيما حصد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرتين.

ويلعب هالاند ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من نادي بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، ومنذ ذلك الحين لعب 85 مباراة بقميص فريق مانشستر سيتي، وسجل 81 هدفًا وصنع 15 لزملائه في الفريق.

مثل هالاند المنتخب النرويجي في مختلف المراحل العمرية وانضم للمنتخب الأول في 5 سبتمبر 2019 وشارك في 29 مباراة وسجل 27 هدفًا وصنع 3 لزملائه.

وحقق هالاند جائزة هداف الدوري الانجليزي خلال الموسم الماضي، بالإضافة لهداف دوري أبطال أوروبا، كما حصد جائزة لاعب العام في انجلترا وأفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في مانشستر سيتي عن عام 2023.