بايرن ميونخ يستهدف 60 مليون يورو من رحيل ديفيز

الريال يعرض 40

يواصل ريال مدريد الإسباني محاولاته للتوصل لاتفاق لضم الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضع ريال مدريد ديفيز ضمن خططه لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، وتشير "آس" إلى أن إدارة بايرن ميونخ ستعمل على تصعيب المفاوضات على نظيرتها في مدريد من أجل الحصول على أعلى سعر ممكن.

وينتهي عقد ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ بحلول 30 يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن النادي الألماني لن يقبل برحيل ديفيز بأقل من 60 مليون يورو، وهو رقم بعيد عن المطروح من قبل ريال مدريد للحصول على خدمات المدافع الكندي والذي يبلغ 40 مليون يورو.

وترى إدارة بايرن ميونخ أن هذه هي الفرصة الأخيرة من أجل الاستفادة ماديًا من رحيل ديفيز بعد أن حاولوا تمديد عقده ولكن تلك المحاولات لم تنجح، لأن اللاعب أراد الحصول على 20 مليون يورو راتبًا كليًا، أي 10 ملايين خالية من الضرائب، وهو الرقم الذي سيدفعه ريال مدريد للاعب.

ويلعب ألفونسو ديفيز ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ منذ يناير 2019 بعد انضمامه من نادي فانكوفر الأمريكي والذي لعب له 3 مواسم منذ انضمامه في 2016.