الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الريال يعرض 40

بايرن ميونخ يستهدف 60 مليون يورو من رحيل ديفيز

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

يواصل ريال مدريد الإسباني محاولاته للتوصل لاتفاق لضم الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضع ريال مدريد ديفيز ضمن خططه لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، وتشير "آس" إلى أن إدارة بايرن ميونخ ستعمل على تصعيب المفاوضات على نظيرتها في مدريد من أجل الحصول على أعلى سعر ممكن.

وينتهي عقد ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ بحلول 30 يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن النادي الألماني لن يقبل برحيل ديفيز بأقل من 60 مليون يورو، وهو رقم بعيد عن المطروح من قبل ريال مدريد للحصول على خدمات المدافع الكندي والذي يبلغ 40 مليون يورو.

وترى إدارة بايرن ميونخ أن هذه هي الفرصة الأخيرة من أجل الاستفادة ماديًا من رحيل ديفيز بعد أن حاولوا تمديد عقده ولكن تلك المحاولات لم تنجح، لأن اللاعب أراد الحصول على 20 مليون يورو راتبًا كليًا، أي 10 ملايين خالية من الضرائب، وهو الرقم الذي سيدفعه ريال مدريد للاعب.

ويلعب ألفونسو ديفيز ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ منذ يناير 2019 بعد انضمامه من نادي فانكوفر الأمريكي والذي لعب له 3 مواسم منذ انضمامه في 2016.

ريال مدريد ألفونسو ديفيز بايرن ميونخ الانتقالات الصيفية سوق الانتقالات الصيفية

الأكثر قراءة

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

فتح الاستعلام وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد فصل في 11 محافظة

قبل رمضان.. تعرف على الخضروات قليلة الكربوهيدرات

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى والزمالك.. ومفاجأة فى حجم المكافآت المالية للفائز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة