الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"يويفا" يعلن تفاصيل النظام الجديد لدورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عن النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، والذي سينطلق بداية من الموسم المقبل، 2024-2025.

وسبق أن قرر يويفا زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لـ36 فريقًا بداية من الموسم المقبل.

ونشر الاتحاد الأوروبي فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة “إكس" يوضح من خلاله النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

وجاء النظام كالآتي: تبدأ بطولة دوري أبطال أوروبا من نظام دوري بمشاركة 36 فريقًا بدلًا من دور المجموعات القديم بمشاركة 32 فريقًا.

وسيخوض كل فريق 8 مباريات 4 منها على أرضه و4 خارجها، وسيواجه كل فريق فريقين من كل تصنيف من الأول للرابع.

وتتأهل الأندية أصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن مباشرة لدور الـ16، فيما تلتقي الأندية من التاسع إلى الـ24 في مواجهات مباشرة بنظام خروج المغلوب لتحديد بقية أطراف دور الـ16.

فيما تستبعد الأندية من المركز الـ25 وحتى الـ36 من كل البطولات.

وبالوصول لدور الـ16 تبدأ مباريات الأدوار الإقصائية بنفس نظامها القديم على مباراتين ذهاب وإياب حتى الوصول للمباراة النهائية والتي تكون من جولة واحدة وعلى ملعب محايد.

النظام المشار إليه يتبع في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بينما تختلف بطولة دوري المؤتمر في الدور الأول فقط إذ سيخوض كل فريق 6 مواجهات بدلًا من 8 في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

دوري ابطال اوروبا الاتحاد الأوروبي دوري المؤتمر دور المجموعات نظام خروج المغلوب

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