الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لوكا مودريتش على رأس قائمة كرواتيا لمعسكر مارس الدولى

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

كشف زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الكرواتي في دورة ودية في الإمارات بمشاركة المنتخب المصري ومنتخبي نيوزيلندا وتونس.

وشهدت القائمة تواجد لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد، وقائد المنتخب.

قائمة كرواتيا لمعسكر مارس الدولي

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، إيفيتشا إيفوسيتش، دومينيك كوتارسكي، نيدليكو لابروفيتش.

خط الدفاع: دوماجيو فيدا، جوسيب جورانوفيتش، يوشكو جفارديول، بورنا سوسا، جوسيب ستانيسيتش، جوسيب سوتالو، مارتين إرليتش، مارين بونجراتشيتش.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماريو باساليتشـ، نيكولا فلاسيتش، لوفرو ماير، لوكا إيفانوسيتش، مارتين باتورينا.

الهجوم: إيفان بريسيتش، أندري كراماريتش، برونو بيتكوفيتش، ماركو بجاكا، أنتي بوديمير.

ووضع داليتش الأسماء الآتية على القائمة الاحتياطية: "بورنا باريسيتش، دويجي سيلتا كار، لوكا سوسيتش، ماركو باسيليتش، نيكولا مورو، نيكو كريستيان سيجور".

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

زلاتكو داليتش كرواتيا منتخب كرواتيا التوقف الدولي منتخب مصر المنتخب الوطني

الأكثر قراءة

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

"منوم فى علبة السجائر".. اعترافات المتهمة الرابعة فى قتل يمنى الجنسية

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال