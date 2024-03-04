لوكا مودريتش على رأس قائمة كرواتيا لمعسكر مارس الدولى

كشف زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الكرواتي في دورة ودية في الإمارات بمشاركة المنتخب المصري ومنتخبي نيوزيلندا وتونس.

وشهدت القائمة تواجد لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد، وقائد المنتخب.

قائمة كرواتيا لمعسكر مارس الدولي

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، إيفيتشا إيفوسيتش، دومينيك كوتارسكي، نيدليكو لابروفيتش.

خط الدفاع: دوماجيو فيدا، جوسيب جورانوفيتش، يوشكو جفارديول، بورنا سوسا، جوسيب ستانيسيتش، جوسيب سوتالو، مارتين إرليتش، مارين بونجراتشيتش.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماريو باساليتشـ، نيكولا فلاسيتش، لوفرو ماير، لوكا إيفانوسيتش، مارتين باتورينا.

الهجوم: إيفان بريسيتش، أندري كراماريتش، برونو بيتكوفيتش، ماركو بجاكا، أنتي بوديمير.

ووضع داليتش الأسماء الآتية على القائمة الاحتياطية: "بورنا باريسيتش، دويجي سيلتا كار، لوكا سوسيتش، ماركو باسيليتش، نيكولا مورو، نيكو كريستيان سيجور".

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.