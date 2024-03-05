اليوم.. بايرن ميونخ يواجه لاتسيو بإياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا

يستضيف اليوم فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره لاتسيو الإيطالي، ضمن لقاءات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا.

ويتطلع بايرن ميونخ لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز بمباراة اليوم لتعويض الخسارة التي تلقاها في مباراة الذهاب والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة ومواصلة مشوار المنافسة على اللقب القاري السابع في تاريخه، وحل عقدة الدور ربع النهائي والذي فشل في تجاوزه في آخر 3 مواسم.

فيما يأمل فريق لاتسيو في تكرار الانتصار الذي حققه في مباراة الذهاب أو على الأقل الخروج بالتعادل للتأهل لدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2000، كما يرغب في الانتقام من توديعه البطولة أمام بايرن ميونخ في آخر مشاركة له في موسم 2020/ 2021.

وانتصر لاتسيو على بايرن ميونخ في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ويسعى بايرن ميونخ لاستغلال مباراة الليلة لتصحيح مسار موسمه، وخاصة في ظل ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الألماني لصالح نظيره باير ليفركوزن، ومواصلة المنافسة على اللقب القاري، متسلحًا بعاملي الأرض والجماهير من أجل تسجيل هدف مبكر يربكون به خطط لاتسيو، ويقربهم من العودة في النتيجة وحصد بطاقة التأهل.

غيابات بايرن ميونيخ أمام لاتسيو

ويغيب عن بايرن ميونخ كل من: "ساشا بوي، نصير مزراوي، دوايت أوباميكانو، بونا سار، ليروي ساني، جابرييل ماروسيتش، كنجسلي كومان، طارق بوشمان، نويل أسيكو نيكيلي".

ويملك بايرن ميونخ سجلًا مميزًا في تاريخ مواجهاته ضد الأندية الإيطالية، إذ سبق أن واجههم في 50 مباراة، وحقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 19 مباراة.