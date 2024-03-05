الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. بايرن ميونخ يواجه لاتسيو بإياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ ولاتسيو
بايرن ميونخ ولاتسيو

يستضيف اليوم فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره لاتسيو الإيطالي، ضمن لقاءات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا.

ويتطلع بايرن ميونخ لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز بمباراة اليوم لتعويض الخسارة التي تلقاها في مباراة الذهاب والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة ومواصلة مشوار المنافسة على اللقب القاري السابع في تاريخه، وحل عقدة الدور ربع النهائي والذي فشل في تجاوزه في آخر 3 مواسم.

فيما يأمل فريق لاتسيو في تكرار الانتصار الذي حققه في مباراة الذهاب أو على الأقل الخروج بالتعادل للتأهل لدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2000، كما يرغب في الانتقام من توديعه البطولة أمام بايرن ميونخ في آخر مشاركة له في موسم 2020/ 2021.

وانتصر لاتسيو على بايرن ميونخ في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ويسعى بايرن ميونخ لاستغلال مباراة الليلة لتصحيح مسار موسمه، وخاصة في ظل ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الألماني لصالح نظيره باير ليفركوزن، ومواصلة المنافسة على اللقب القاري، متسلحًا بعاملي الأرض والجماهير من أجل تسجيل هدف مبكر يربكون به خطط لاتسيو، ويقربهم من العودة في النتيجة وحصد بطاقة التأهل.

غيابات بايرن ميونيخ أمام لاتسيو

ويغيب عن بايرن ميونخ كل من: "ساشا بوي، نصير مزراوي، دوايت أوباميكانو، بونا سار، ليروي ساني، جابرييل ماروسيتش، كنجسلي كومان، طارق بوشمان، نويل أسيكو نيكيلي".

ويملك بايرن ميونخ سجلًا مميزًا في تاريخ مواجهاته ضد الأندية الإيطالية، إذ سبق أن واجههم في 50 مباراة، وحقق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 19 مباراة.

بايرن ميونخ لاتسيو دوري ابطال اوروبا دورى الأبطال مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

سفير إسرائيل يطالب بعدم المشاركة فى اجتماعات وزراء حكومة الحرب فى واشنطن

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة