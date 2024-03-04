سكاي: بايرن ميونخ يبدأ محادثاته مع تشابي ألونسو لتولي مهمة المدير الفني للفريق

قالت شبكة “سكاي سبورتس"، أن بايرن ميونخ الألماني بدأ بالفعل مفاوضاته الرسمية مع تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل.

وكان بايرن أعلن رحيل توماس توخيل عن تدريب الفريق نهاية الموسم الجاري، وسط تقارير أكدت دخول تشابي ألونسو بقوة ضمن المرشحين لتولي تدريب البافاري.

رد نادي بايرن ميونخ الألماني، لأول مرة على حقيقة التفاوض مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وكان بايرن أعلن رحيل توماس توخيل عن تدريب الفريق نهاية الموسم الجاري، وسط تقارير أكدت دخول تشابي ألونسو بقوة ضمن المرشحين لتولي تدريب البافاري.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن في هذا الشأن في تصريحات نشرها “فابريزو رومانو”: “هذا ليس موضوعًا بالنسبة لنا الآن، علينا أن نعمل معًا لضمان قضاء ثلاثة أشهر أخرى لطيفة وناجحة مع توماس توخيل”.

ألونسو: شائعات تدريب بايرن لا تضايقني ولا أنظر لجدول البوندسليجا

قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، إنه ولاعبي فريقه لا يهتمون بالتكهنات المتعلقة بمستقبله، في ظل ارتباط اسمه بتولي تدريب بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

وقال ألونسو في تصريحات له اليوم الخميس:" أنا المدرب حاليا.. لا يوجد لدي أي جديد لأقوله فيما يتعلق بمستقبلي، هناك شائعات، ولكنها لا تشكل أزمة. الوقت ليس مناسبا للتحدث في هذا الأمر".

وأضاف: "الشائعات ليست مشكلة بالنسبة لي ولا للاعبين أيضا، عشنا اسبوعا طبيعيا والجميع في كامل تركيزه، لا توجد مشكلة".

وأعلن بايرن ميونخ أنه سينهي تعاقده مع توماس توخيل عقب نهاية الموسم الجاري. وسيكون ألونسو مرشحا لتدريب فريقه السابق، ولكن قيل أيضا أن ليفربول يدرس التعاقد مع ألونسو خلفا ليورجن كلوب.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب أندية الدوري الألماني بفارق 10 نقاط عن بايرن حامل اللقب.