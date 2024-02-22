الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ألونسو: شائعات تدريب بايرن لا تضايقني ولا أنظر لجدول البوندسليجا

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو

قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، إنه ولاعبي فريقه لا يهتمون بالتكهنات المتعلقة بمستقبله، في ظل ارتباط اسمه بتولي تدريب بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

وقال ألونسو في تصريحات له اليوم الخميس:" أنا المدرب حاليا..  لا يوجد لدي أي جديد لأقوله فيما يتعلق بمستقبلي، هناك شائعات، ولكنها لا تشكل أزمة. الوقت ليس مناسبا للتحدث في هذا الأمر".

وأضاف: "الشائعات ليست مشكلة بالنسبة لي ولا للاعبين أيضا، عشنا اسبوعا طبيعيا والجميع في كامل تركيزه، لا توجد مشكلة".

وأعلن بايرن ميونخ أنه سينهي تعاقده مع توماس توخيل عقب نهاية الموسم الجاري. وسيكون ألونسو مرشحا لتدريب فريقه السابق، ولكن قيل أيضا أن ليفربول يدرس التعاقد مع ألونسو خلفا ليورجن كلوب.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب أندية الدوري الألماني بفارق 8 نقاط ويمكنه أن يوسع الفارق إلى 11 نقطة غدًا الجمعة في حالة فوزه على ماينز.

وكان ماينز تغلب على ليفركوزن في الموسم الماضي على ملعبه، ولكن لو تفادى ليفركوزن الخسارة غدا الجمعة سيحقق الفريق رقما قياسيا ألمانيا بتفادي الخسارة في 33 مباراة في كافة المسابقات. وحاليا تفادى ليفركوزن الخسارة في 32 مباراة متساويا مع رقم بايرن، الذي تفادى الخسارة في 32 مباراة في عامي 2019 و2020.

ولكن ألونسو قال إنهم يركوزن على أرض الواقع ولا يفكرون بالألقاب والأرقام.

وأردف:"لا أميل إلى النظر على جدول الترتيب. لا نفكر فيما سيحدث في مايو وفي كيفية تحديد أهدافنا في هذه الفترة. نركز على منافسنا الحالي والهدف واضح ونركز على الفوز في مبارياتنا المقبلة".

وواصل:"كالمعتاد قمنا بالاستعداد بشكل جيد. تقريبا كل اللاعبين جاهزين ولديهم الحافز ومزاجهم جيد".

وأنهى:"نتوقع منافسا جيدا ولا نريد أن نتلقى الخسارة على أرضنا مثلما حدث في مباراة الموسم الماضي".

تشابي ألونسو باير ليفركوزن بايرن ميونخ توماس توخيل الدورى الألماني

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