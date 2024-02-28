ليفربول يبدأ التفاوض مع وكيل ألونسو لخلافة يورجن كلوب

اتخذت إدارة نادي ليفربول الانجليزي أول خطواتها تجاه التفاوض مع الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، لخلافة يورجن كلوب، المدير الفني الحالي للريدز.

ومن المقرر أن يرحل يورجن كلوب عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن نادي ليفربول تواصل مع إيناكي إيبانيز، وكيل أعمال تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، للاستفسار عن موقف موكله من تولي منصب المدير الفني للريدز.

وأفادت الصحيفة أن تشابي ألونسو هو المرشح الأول لدى إدارة ليفربول لتولي هذا المنصب.

وتتوقع إدارة نادي باير ليفركوزن أن يرفض ألونسو العرض المقدم، واثقين بإمكانيتهم على إقناعه بالبقاء على رأس القيادة الفنية للفريق لموسم آخر.

وأبدت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني اهتمامها بالتعاقد مع تشابي ألونسو في منصب المدير الفني للفريق، خاصة بعدما أعلن توماس توخيل، المدير الفني للبافاري، رحيله عن منصبه عقب نهاية الموسم الجاري.

ولعب ألونسو لفريق ليفربول في الفترة من 2004 إلى 2009 وفاز معه بدوري أبطال أوروبا في 2005. كما فاز أيضا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بالإضافة لبطولة كأس العالم للأندية في 2010، وبطولتي أمم أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني. ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى 2026 ولكنه يعد أحد ابرز المرشحين لتدريب ليفربول منذ إعلان كلوب رحيله عن تدريب الفريق الشهر الماضي، بعدما قضى تقريبا تسع سنوات.

ويتصدر باير ليفركوزن ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ، صاحب المركز الثاني.