الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لخوض مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي.

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر ستي على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح وما ينتظره أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- يسعى محمد صلاح للعودة إلى هز شباك المنافسين، بعد عودته إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

- وفي حال سجل محمد صلاح هدفًا في مباراة اليوم في مرمى مانشستر سيتي، فإنه سيصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 20 هدفًا في جميع المسابقات، وذلك للموسم  السابع على التوالي.

- كما يريد محمد صلاح هز شباك مانشستر سيتي، للاقتراب من الرقم القياسي المُسجل باسم إيان راش.

وكان محمد صلاح قد سجل 11 هدفًا في 19 مباراة خاضها مع ليفربول أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات، ولم يسجل لاعبًا آخر أهدافًا أكثر ضد ذلك الخصم، سوى إيان راش برصيد 15 هدفًا.

- كذلك يريد محمد صلاح مواصلة المنافسة في ترتيب هدّاف الدوري الإنجليزي، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 15 هدفًا، خلف إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، صاحب الصدارة برصيد 18 هدفًا، و أولي واتكينز، لاعب أستون فيلا، صاحب الوصافة برصيد 16 هدفًا.

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ماذا يفعل محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

- خاض محمد صلاح 20 مواجهة ضد فريق مانشستر سيتي في جميع المسابقات، وجميهم بقميص ليفربول.

- نجح محمد صلاح في قيادة فريقه نحو تحقيق 7 انتصارات، و5 تعادلات، بينما تلقى 8 هزائم.

- خلال هذه المواجهات، سجل محمد صلاح 11 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

- تمكّن محمد صلاح من تسجيل 7 أهداف وصناعة 4، في 9 من آخر 10 مباريات له أمام مانشستر سيتي.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة.

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