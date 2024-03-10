التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي 2024

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، في القمة النارية من الجولة 28 بالمسابقة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر ستي على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو – أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - ناثان آكي.

خط وسط الملعب: برناردو سيلفا – رودري - كيفين دي بروين.

في خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 64 نقطة.

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