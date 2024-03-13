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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لأول مرة منذ 2010.. أرسنال يتأهل لربع نهائي دورى أبطال أوروبا بفوز صعب على بورتو

أرسنال
أرسنال

حسم أرسنال تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بورتو مساء الثلاثاء بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وكان بورتو فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف، الذي أقيم في البرتغال.

أرسنال أنهى الشوط الأول بهدف سجله ليوناردو تروسارد بالدقيقة 41، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من أوديجارد ويسدد كرة على يسار حارس بورتو بنجاح.

واستطاع دافيد رايا حارس مرمى الجانرز خطف الأضواء بعدما تصدى لركلتي جزاء، ويقود فريقه لربع النهائي لأول مرة منذ 2010.

ويقود الهجوم بوكايو ساكا ويجاوره تروسارد وكاي هافيرتز، بينما يحرس مرمى الفريق رايا بينما جلس محمد النني محترفنا المصري في صفوف الجانرز على مقاعد البدلاء.

تشكيل أرسنال.. ساكا وهافيرتز وتروسارد يقودون الهجوم أمام بورتو

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت، سالابيا، جابرييل، كيور

خط الوسط: جورجينيو، رايس، أوديجارد

خط الهجوم: تروسارد، هافيرتز، ساكا

ومنذ الخسارة في مباراة الذهاب استطاع أرسنال أن يكشر عن أنيابه وحقق ثلاثة انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز على نيوكاسل 4 -1 وشيفيلد يونايتد 6 -0 وبرينتفورد 2 -1.

الانتصارات الثلاثة بالإضافة لتعادل ليفربول مع مانشستر سيتي، جعلت أرسنال يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وهو ما سيحفز اللاعبين ليقدموا عرضا جيدا أمام بورتو للاستمرار في المنافسة على اللقب.

ارسنال بورتو دوري ابطال اوروبا تروسارد رايا

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