الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على بورتو بالدقائق الأخيرة بهدف تروسارد

تقدم أرسنال على نظيره بورتو، بهدف نظيف في الشوط الأول من لقاء إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وكان بورتو فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف، الذي أقيم في البرتغال.

هدف الشوط الوحيد سجله ليوناردو تروسارد بالدقيقة 41، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من أوديجارد ويسدد كرة على يسار حارس بورتو بنجاح.

ويقود الهجوم بوكايو ساكا ويجاوره تروسارد وكاي هافيرتز، بينما يحرس مرمى الفريق رايا بينما جلس محمد النني محترفنا المصري في صفوف الجانرز على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت، سالابيا، جابرييل، كيور

خط الوسط: جورجينيو، رايس، أوديجارد

خط الهجوم: تروسارد، هافيرتز، ساكا

ولن تكون مهمة أرسنال في العبور لدور الثمانية سهلة لاسيما وأنه يتعين عليه في الأساس أن يعوض الخسارة التي تلقاها في مباراة الذهاب 0-1.

ومنذ الخسارة في مباراة الذهاب استطاع أرسنال أن يكشر عن أنيابه وحقق ثلاثة انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز على نيوكاسل 4 -1 وشيفيلد يونايتد 6 -0 وبرينتفورد 2 -1.

الانتصارات الثلاثة بالإضافة لتعادل ليفربول مع مانشستر سيتي، جعلت أرسنال يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وهو ما سيحفز اللاعبين ليقدموا عرضا جيدا أمام بورتو للاستمرار في المنافسة على اللقب.

ويرغب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، أن يواصل الفريق مسيرته في البطولة وأن يتفادى الخروج للمرة الثامنة على التوالي من دور الـ16 بدوري الأبطال.

وتمكن أرسنال مرة واحدة فقط من أصل 10 محاولات من التأهل في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته مباراة الذهاب، وكان ذلك في موسم 2009 / 2010 أمام بورتو أيضا، وكانت هذه هي أحدث مرة وصل فيها أرسنال لدور الثمانية.

ويسعى فريق بورتو لعدم تكرار هذا الأمر، خاصة وأن الفريق البرتغالي سيدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة عقب تحقيقه لنتائج إيجابية محليا، من بينها الفوز على بنفيكا 5 -0.