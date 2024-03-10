الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"سبورت" تكشف حقيقة عودة إنريكى لخلافة تشافى فى برشلونة

لويس إنريكي وتشافي
لويس إنريكي وتشافي

يواصل نادي برشلونة الإسباني البحث عن مدير فني جديد خلفًا لـ تشافي هيرنانديز، مدرب ذالفريق الحالي.

وكان تشافي قد أعلن، في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

حقيقة تواصل برشلونة مع لويس إنريكي لخلافة تشافي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن اسم لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد تردد بشأن توليه مسئولية تدريب فريق برشلونة في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن لويس إنريكي يُفضل الاعتماد على اللاعبين الشباب، بجانب خبرته الكبيرة في التعامل مع الضغوطات التي يواجهها أي فريق.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلونة لم تتواصل مع لويس إنريكي حتى الآن بشأن تدريب الفريق، خاصة أنه يمتلك عقدًا ساريًا مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، ويشعربالسعادة في فرنسا.

ونوّهت صحيفة “سبورت”، أن لويس إنريكي يمتلك في عقده بندًا يتيح بموافقة الطرفين تمديد العقد لموسم ثالث مع الفريق.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن لويس إنريكي من الأشخاص التي تلتزم بعقودها مع الأندية التي يُدربها، لذلك لم تحاول إدارة برشلونة التواصل مع المدرب حتى الآن.

في المقابل، ترغب إدارة باريس سان جيرمان أيضًا في استمرار لويس إنريكي في منصبه، خاصة وأنه يُجيد التعامل مع أزمة النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، واقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق، من خلال إشراكه أو استبداله أو حتى استبعاده من بعض المباريات.

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موقف إدارة برشلونة بشأن هوية المدرب الجديد

يذكر أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أكد في وقت سابق، أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، هو مَنْ سيحدد وسيقرر هوية المدرب الجديد، بشرط أن يكون مدربًا ذو تاريخ كبير.

من جانبه، أكد ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة، أن مجلس إدارة النادي لم يتحدث مع أي مدرب في الوقت الحالي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

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