جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023 - 2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان، ومباراة بروسيا دورتموند ضد بي إس في آيندهوفن في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس في كأس فرنسا.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة بروسيا دورتموند الألماني ضد بي إس في آيندهوفن الهولندي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

- مباراة يوكاهاما الياباني ضد شاندونج الصيني: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة بورنموث ضد لوتون تاون: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

• مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا

- مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، في مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 29 أو 30 مارس في تنزانيا.

على أن تكون مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا، أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل في مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، مساء الأحد الموافق 31 مارس الجاري، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية.

على أن تكون مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر، في 7 أبريل المقبل، وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام نيوزيلاندا

يلتقي منتخب مصر نظيره نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.