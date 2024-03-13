كلاكيت ثالث مرة.. مدرب بورتو يتهم أرتيتا بإهانة عائلته

اتهم سيرخيو كونسيساو، المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، نظيره الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، بإهانة عائلته خلال مباراة الفريقين.

وكان فريق أرسنال قد تغلّب على بورتو بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات"، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبذلك تأهل فريق أرسنال إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-2024، وذلك لأول مرة منذ عام 2010. لمطالعة التفاصيل من هنا.

مدرب بورتو يتهم أرتيتا بإهانة عائلته

ورصدت عدسات الكاميرات تبادل المديران الحديث بعد المباراة، إذ ظهر كونسيساو يوبخ أرتيتا، ويشير بإصبعه إلى المدرب الإسباني وهو يوضح وجهة نظره، ورد أرتيتا بهز رأسه بينما كان يبتعد.

وقال كونسيساو للصحفيين عقب المباراة: "النتيجة كانت ظالمة، وكنا نستحق المرور لدور ربع النهائي".

وأضاف: "خلال المباراة، استدار أرتيتا إلى مقاعد البدلاء الخاصة بنا، وأهان عائلتي بعبارات باللغة الإسبانية".

وتابع:"في النهاية أخبرته أن ينتبه؛ لأن من أهانه لم يعد معنا، وأن يركز أكثر على تدريب فريقه لتقديم الأفضل".

ليست الواقعة الأولى لمدرب بورتو

يذكر أن سيرخيو كونسيساو قد أدلى بادعاءات مماثلة في وقت سابق، حيث اتهم الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب خسارة بورتو في دور المجموعات من دوري الأبطال لعام 2020.

وحينها، قال سيرخيو كونسيساو:"جوارديولا أهان بلدنا البرتغال باستخدام كلمات قبيحة باللغة الإسبانية"، مشيرًا إلى انزعاجه من موقف المدرب الإسباني.

وتكرر الأمر مجددًا، عندما وجه كونسيساو الاتهام أيضًا إلى الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي آنذاك، بإهانته خلال المباراة، وذلك عقب الخسارة في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لعام 2021.