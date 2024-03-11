الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خورخي جيسوس: سنواجه الاتحاد في مباراة الموسم بالنسبة لهم

الهلال ضد الاتحاد
الهلال ضد الاتحاد

تحدث البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، عن المباراة المرتقبة التي ستجمع فريقه باتحاد جدة في دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتحاد، غدًا الثلاثاء في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “الجوهرة المشعة” معقل رفاق المحترف المصري أحمد حجازي، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال جيسوس، في مؤتمر صحفي للمباراة:"مباراة مصيرية تنتظرنا بين فريقين سعوديين أحدهما فقط سيمثل المملكة في نصف نهائي البطولة الآسيوية، أعي جيدًا أنها ستكون مباراة الموسم بالنسبة لـ الاتحاد، وأننا سنجد صعوبة فيها لكننا جاهزون، ولكل مباراة ظروفها المختلفة".

وأردف: "الاتحاد يملك لاعبين على مستوى عال تمامًا مثل الهلال، لذا يجب أن نمنحهم الاحترام، وأن ندرك أنها مباراة صعبة، وأن فارق الهدفين مريح لكنه سيكون جزءًا فقط من مباراة الغد".

واستطرد:" أحضرنا جميع المحترفين الأجانب حيث أننا وصلنا جدة قبل المباراة بيومين، وسنقرر بعد تمرين الليلة اللاعبين الأجانب الخمسة الأساسيين".

خورخي جيسوس الهلال اتحاد جدة الاتحاد دوري أبطال آسيا

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