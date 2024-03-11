الإثنين 11 مارس 2024
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رياضة

وزير الشباب يكشف سر رفض محمد صلاح الانضمام للمنتخب

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إنه تواصل مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى، وقائد منتخب مصر لمعرفة إمكانية انضمامه لمعسكر الفراعنة المقبل.

وأوضح أشرف صبحى خلال تصريحات لبرنامج "نجوم فى عز الظهر" عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلًا "محمد صلاح طلب منى عدم الانضمام للمنتخب بسبب الإصابة حيث يعانى من ورم دموى فى القدم لذلك يخضع حاليا للتعافي بشكل تدريجى، والمشاركة فى المباريات فى أوقات معينة".  

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه خلال جلسة بينه وبين جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وحسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر أن العميد لديه إصرار كبير على خوض البطولة الودية الدولية فى الإمارات، وسيقوم بتجربة بعض اللاعبين واثق فى الجهاز الفنى الجديد كاملا.

وتابع وزير الشباب والرياضة أنه لا بد من إجراء انتخابات لاتحاد المصرى لكرة القدم عقب انتهاء الأولمبياد القادمة وكنت أرغب فى استمرار كيروش بتدريب منتخب مصر، وهناك أمور سوف تحدث مستقبلا فى التعاقد مع روى فيتوريا، حيث عقد المدير الفنى السابق لمنتخب مصر لم يعرض عليا.

وعلق الدكتور أشرف صبحى على انتمائه للأهلى أو الزمالك قائلا: "دورى الاحترافى حاليا جعلنى أتخلى عن الانتماء والاحتراف بقى فى جميع الرياضيات".

واختتم وزير الشباب حديثة قائلا: "إن خروج بطولة كأس مصر وإقامة المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك فى الرياض لتوضيع العلاقات بين مصر والسعودية".

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