4 عقوبات محتملة.. القصة الكاملة وراء أزمة نادي ميلان واتهامه بالفساد

يواجه نادي ميلان الإيطالي أزمة كبيرة خلال الأيام الماضية، والتي تُهدده بعقوبات كبيرة من قِبل الاتحاد الإيطالي أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وشهدت الأيام الماضية، مداهمة شرطة الأموال العامة في إيطاليا، مقر نادي ميلان، بحثًا عن وثائق تتعلق ببيع وانتقال ملكية النادي، من صندوق الاستثمار (Elliot) إلى نظيره (RedBird Capital)، وذلك في إطار تحقيقات هيئة الادعاء العام بشأن التحايل الرياضي.

قصة بيع وانتقال ملكية نادي ميلان

تبدأ القصة عندما قررت مجموعة "ريد بيرد كابيتال بارتنرز" الأمريكية شراء نادي ميلان، من مواطنتها "إيليوت مانجمنيت" في أغسطس 2022.

ولكن هيئة الإدعاء العام زعمت أن "إيليوت" ما زالت تمتلك وتتحكم في النادي الإيطالي حتى الآن.

وبناءً عليه، قامت شرطة الأموال العامة في إيطاليا بمداهمة مقر نادي ميلان، للبحث عن أي وثائق تُثبت أو تُدين النادي بالتحايل الرياضي.

كما أشارت التقارير الصحفية، إلى أن الشرطة داهمت أيضًا منازل الرئيس التنفيذي الحالي جورجيو فورلاني، والرئيس التنفيذي السابق إيفان جازيديس، الذي شغل المنصب ذاته بين عامي 2018 و2022، والتحقيق معهما بشأن ادعاءات تتهمهما بإخفاء معلومات عن اتحاد الكرة الإيطالي تخص صفقة بيع النادي.

وفي حال التأكد من صحة هذه الادعاءات، فإن القضية سيتم تحويلها إلى مكتب المدعي العام الإيطالي.

نادي ميلان يصدر بيانًا رسميًا بشأن اتهامه بالتحايل الرياضي

وعقب هذه الادعاءات، أصدر نادي ميلان بيانًا رسميًا، عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلالها: "فيما يتعلق بمداهمة مقر النادي، يود نادي ميلان التأكيد على أنه طرف ثالث في العملية ولا علاقة له بالإجراءات الجارية المتعلقة بالاستحواذ والعملية التي تمت في أغسطس 2022".

وأضاف النادي في بيانه: "يؤكد النادي أن التحقيق، الذي يشمل أيضًا الممثلين القانونيين المخولين بالتوقيع، جورجيو فورلاني، وإيفان جازيديس، الرئيس التنفيذي الحالي والسابق للنادي، يفترض وجود اتصالات غير صحيحة مع هيئة الرقابة المختصة".

واختتم نادي ميلان بيانه، مُشددًا: "النادي يقدم التعاون الكامل لسلطة التحقيق".

4 عقوبات محتملة في حال ثبوت إدانة نادي ميلان

من جانبها، كشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، عن العقوبات المحتملة ضد نادي ميلان في حال ثبوت التهمة.

وأفادت الصحيفة في تقريرها الحصري، والصادر صباح اليوم الأربعاء، أن النادي يواجه خطر الهبوط للدرجة الثانية، في حال تم الحكم عليه بالتحايل الرياضي الجسيم.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم خصم نقاط من ميلان، في حال ثبوت التحايل على قانون العدالة الرياضية، كذلك سيكون هناك أيضًا غرامة لانتهاك المادة 32.

ليس هذا فحسب، بل قد يصل الأمر إلى الاتحاد الأوروبي "يويفا"، الذي قد يحرمه من المشاركة في المسابقات الأوروبية مع فرض غرامات مالية.

تقرير صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية

ترتيب ميلان في بطولة الدوري الإيطالي

ويتواجد فريق ميلان حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، متفوقًا على يوفنتوس صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف إنتر ميلان صاحب الصدارة برصيد 75 نقطة.

وعلى الصعيد الأوروبي، فودّع فريق ميلان بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، ليُشارك في الدوري الأوروبي، وبلغ دور الـ16 من المسابقة.

وحقق فريق إنتر ميلان الفوز على سلافيا براج التشيكي بنتيجة (4-2) في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، على أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين، مساء غد الخميس.