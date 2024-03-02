السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ميلان يهزم لاتسيو فى الدقائق الأخيرة بالدورى الإيطالى

ميلان ولاتسيو
ميلان ولاتسيو

حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه لاتسيو 1/ صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل نوا أوكافور هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة تعرض لوكا بلجريني لاعب لاتسيو للطرد في الدقيقة 57، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع شهد اللقاء واقعتي طرد بصفوف لاتسيو بعد حصول الثنائي آدم ماروسيتش وماتيو جيندوزي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع والدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ميلان لاتسيو مباراة ميلان ولاتسيو الدورى الايطالى نوا أوكافور

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