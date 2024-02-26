ميلان يواصل الترنح بالتعادل مع أتالانتا فى الدورى الإيطالى

اكتفى إيه سي ميلان بالتعادل مع ضيفه أتالانتا بنتيجة 1/1 مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وسجل رافائيل لياو هدف ميلان بعد مرور ثلاث دقائق.





وأدرك الضيوف التعادل بهدف سجله تيون كوبمينرس في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.





وواصل ميلان ترنحه للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مونزا، ليبتعد إلى المركز الثالث برصيد 53 نقطة أمامه يوفنتوس 57 نقطة، ثم إنتر ميلان في الصدارة بـ 66 نقطة، وله مباراة مؤجلة.



أما أتالانتا كسر سلسلة ستة انتصارات متتالية ليبقى في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.



وفي مباريات أخرى أقيمت بوقت سابق اليوم الأحد، فاز إنتر ميلان على ليتشي بنتيجة 4/صفر، ويوفنتوس على فروزينوني بنتيجة 2/3، بينما تعادل كالياري مع نابولي بنتيجة 1/1.