الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 4 رمضان 2024 في الدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد سبارتا براج في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي. 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة فياريال ضد مارسيليا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

- مباراة جلاسكو رينجرز ضد بنفيكا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 8.

- مباراة سلافيا براج ضد ميلان: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports Connect.

- مباراة وست هام يونايتد ضد فرايبورج: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 5.

- مباراة ليفربول ضد سبارتا براج: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1.

- مباراة برايتون ضد روما: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 2.

- مباراة أتالانتا ضد سبورتينج لشبونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3.

- مباراة باير ليفركوزن ضد كارباج أجدام: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 4.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة فيكتوريا بلزن ضد سيرفيت: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مبارة فناربخشة ضد سانت جيلواز: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 9

- مباراة باوك سالونيكا ضد دينامو زغرب: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- مباراة أستون فيلا ضد أياكس أمستردام: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD Xtra 1

- مباراة كلوب بروج ضد مولده النرويجي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة ليل ضد شتورم جراتس: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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ليفربول يستضيف سبارتا براج فى الدورى الأوروبى.. وشكوك حول مشاركة محمد صلاح

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محمد صلاح يشارك فى مران ليفربول قبل لقاء سبارتا براغ

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، في مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 29 أو 30 مارس في تنزانيا.

بينما ستُقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا، أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل في مصر.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر، مساء الأحد الموافق 31 مارس الجاري، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية.

بينما ستُقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر، في 7 أبريل المقبل، وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-3-2024

ستاد القاهرة يستضيف مباريات البطولة الودية للمنتخب بعد إلغاء السفر للإمارات

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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة

يلتقي منتخب مصر نظيره نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها مصر، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ومن المنتظر أن تستضيف مصر الدورة الودية التي تضم منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا إلى جانب منتخب الفراعنة، في الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، وذلك بدلًا من دولة الإمارات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.

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