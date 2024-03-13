ستاد القاهرة يستضيف مباريات البطولة الودية للمنتخب بعد إلغاء السفر للإمارات

اتفق اتحاد الكرة على إقامة البطولة الودية للمنتخب باستاد القاهرة بعد إلغاء إقامة البطولة بالإمارات.

وتقام البطولة بمشاركة 4 منتخبات هى مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا خلال الفترة من 22 إلي 22 مارس من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يواجه يلتقى المنتخب نيوزيلندا يوم 22 ويلاقى الفائز من تونس وكرواتيا يوم 22 من الشهر نفسه.

وعقد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب إجتماع مع اللاعبين على هامش معسكر المنتخب المقام حاليا باستاد القاهرة .

وشدد حسام حسن للاعبين أن مصر تستحق الأفضل ورفع إسم المنتخب عاليا في المحافل الدولية وهذا لن يأتي إلا بالجهد والعرق، وأن باب المنتخب مفتوح للجميع ومن يبذل قصارى جهده، وضرورة إسعاد الشعب المصري المتعطش لتحقيق المنتخب للألقاب في الفترة المقبلة.

طالب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر من اللاعبين عقب ترحيبه بهم ، ضرورة بذل قصارى جهدهم وإعادة هيبة إسم منتخب بلدهم، وأن الفترة المقبلة تحتاج لتضافر الجهود من الجميع لتصحيح صورة المنتخب وإسعاد الشعب المصري، خاصة أن المنتخب لم يحقق أي بطولات منذ ٢٠١٠، وأن المنتخب لن يضم إلا اللاعب المقاتل والذي يستحق قميص المنتخب

واختار حسام حسن قائمة المنتخب 25 لاعبا هم: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدى سليمان، مصطفى شوبير، محمد هانى، أكرم توفيق، محمد حمدى، محمد شكرى، أحمد حجازى، رامى ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدى فتحى، إمام عاشور، محمد مجدى أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي