الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يشارك فى مران ليفربول قبل لقاء سبارتا براغ

محمد صلاح خلال التدريبات
محمد صلاح خلال التدريبات

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لاعب منتخب مصر، بشكل طبيعي في مران ليفربول قبل مواجهة سبورتنج براغ في بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره سبارتا براج على ملعب "أنفيلد رود" في إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الجاري 2023/ 2024.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "صلاح جاهز للعب كأساسي، لكن لست متأكدًا ما إذا كان سيلعب 90 دقيقة، لقد كان مصابًا لوقت طويل وهو أمر غير معتاد، علينا الحرص على أنه بإمكاننا الاعتماد عليه ويبقى جاهزًا لوقت مستمر".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد سبارتا براغ في الدوري الأوروبي في العاشرة من مساء غدٍ، مساءً بتوقيت القاهرة وفي الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

صلاح محمد صلاح ليفربول سبورتنج براغ الدوري الاوروبي

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