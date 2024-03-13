الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ديربي الاتحاد والمصري ومواجهتا الأهلي والزمالك مهددة بالتأجيل.. مواعيد مباريات الجولة 17 بدوري نايل

الأهلي والبنك الأهلي
الأهلي والبنك الأهلي

عقب انتهاء منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، أصبحت مواعيد الجولة التالية وتحديدا السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول، هو ما يبحث عنه عشاق ومتابعو الساحرة المستديرة، لاسيما بعد سقوط الأهلي والزمالك.

واختتمت أمس الثلاثاء، منافسات الجولة الـ16، بإقامة مواجهة يتمة جمعت بين زد والمصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، بعد تم تأجيل مواجهتي الزمالك وطلائع الجيش والأهلي وإنبي، لآجل غير مسمى.

وتنطلق الجولة الأخيرة من الدور الأول والـ17 بدوري نايل، يوم 31 مارس الجاري، وذلك بسبب توقف المسابقة خلال الفترة الحالية، لسفر المنتخب الوطني الأول إلى أبوظبي الإماراتية، للمشاركة في الدورة الودية، بتواجد الثلاثي تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وتشهد الجولة السابعة عشر، عودة القطبين الأهلي والزمالك مجددا للساحة، عقب غيابهم عن الجولة الماضية، إلا أن مواجهتهم أمام مودرن فيوتشر وبلدية المحلة على الترتيب، مهددا بالتأجيل لارتباط الثنائي بمواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.

وتقام منافسات الجولة السابعة عشر بدوري نايل، على مدار 3 أيام منفصلة، في سهرات رمضانية كريمة.

وفما يلي مواعيد منافسات الجولة السابعة عشر بدوري نايل 

الأحد 31 مارس 2024

الإسماعيلي & سموحة.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد الإسماعيلية).

الجونة & المقاولون العرب.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد خالد بشارة).

سيراميكا كليوباترا & زد.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد الجبل الأخضر).

الأثنين 1 أبريل 2024 

المصري & الاتحاد السكندري.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

إنبي & فاركو.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

البنك الأهلي & الداخلية.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد القاهرة الدولي).

بيراميدز & طلائع الجيش.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد الدفاع الجوي).

الثلاثاء والأربعاء 2 أو 3 أبريل 2024

الزمالك & بلدية المحلة.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد القاهرة الدولي).

مودرن فيوتشر & الأهلي.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد السلام).

قمة الاتحاد والمصري دوري نايل القطبين الاهلى والزمالك مواعيد مباريات الجولة الـ17 بدوري نايل مواعيد مباريات الجولة الـ17

مواد متعلقة

زد يتعادل مع المصرى بهدفين لكل فريق فى دورى نايل

ريمونتادا الجونة تقوده لفوز مثير على الزمالك فى دورى نايل

ريمونتادا وهزيمة أولى.. البنك يهزم الأهلى فى دورى نايل

بيراميدز يفوز على الداخلية وسيراميكا يخسر من سموحة في الدوري

الأكثر قراءة

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

هل يأثم طرفا "علاقة" بنية الزواج وتزوجا؟.. رد صادم من على جمعة

"البنك" يسحب 200 ألف جنيه من رصيد كل لاعب في الأهلي

الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

الزمالك يعرض على جوميز حلًا جديدًا بعد الخسارة من الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل