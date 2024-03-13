ديربي الاتحاد والمصري ومواجهتا الأهلي والزمالك مهددة بالتأجيل.. مواعيد مباريات الجولة 17 بدوري نايل

عقب انتهاء منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، أصبحت مواعيد الجولة التالية وتحديدا السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول، هو ما يبحث عنه عشاق ومتابعو الساحرة المستديرة، لاسيما بعد سقوط الأهلي والزمالك.

واختتمت أمس الثلاثاء، منافسات الجولة الـ16، بإقامة مواجهة يتمة جمعت بين زد والمصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، بعد تم تأجيل مواجهتي الزمالك وطلائع الجيش والأهلي وإنبي، لآجل غير مسمى.

وتنطلق الجولة الأخيرة من الدور الأول والـ17 بدوري نايل، يوم 31 مارس الجاري، وذلك بسبب توقف المسابقة خلال الفترة الحالية، لسفر المنتخب الوطني الأول إلى أبوظبي الإماراتية، للمشاركة في الدورة الودية، بتواجد الثلاثي تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وتشهد الجولة السابعة عشر، عودة القطبين الأهلي والزمالك مجددا للساحة، عقب غيابهم عن الجولة الماضية، إلا أن مواجهتهم أمام مودرن فيوتشر وبلدية المحلة على الترتيب، مهددا بالتأجيل لارتباط الثنائي بمواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.

وتقام منافسات الجولة السابعة عشر بدوري نايل، على مدار 3 أيام منفصلة، في سهرات رمضانية كريمة.

وفما يلي مواعيد منافسات الجولة السابعة عشر بدوري نايل

الأحد 31 مارس 2024

الإسماعيلي & سموحة.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد الإسماعيلية).

الجونة & المقاولون العرب.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد خالد بشارة).

سيراميكا كليوباترا & زد.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد الجبل الأخضر).

الأثنين 1 أبريل 2024

المصري & الاتحاد السكندري.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

إنبي & فاركو.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

البنك الأهلي & الداخلية.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد القاهرة الدولي).

بيراميدز & طلائع الجيش.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد الدفاع الجوي).

الثلاثاء والأربعاء 2 أو 3 أبريل 2024

الزمالك & بلدية المحلة.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد القاهرة الدولي).

مودرن فيوتشر & الأهلي.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد السلام).