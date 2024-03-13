زد يتعادل مع المصرى بهدفين لكل فريق فى دورى نايل

تعادل فريق زد مع المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2 في مباراة بالجولة 16 أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية بدوري نايل.

سجل عبد الرحمن البانوبي وشادي حسين هدفي فريق زد في الدقيقتين 21 و80، بينما أحرز محمد الشامي وميدو جابر هدفي المصري في الدقيقتين 54 و98 من ركلة جزاء.

ورفع المصري رصيده إلى 27 نقطة لينفرد بالصدارة مؤقتا بعد خوضه 14 مباراة بينما يتواجد (زد) في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

جاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، أحمد أيمن منصور، حسين السيد.

خط الوسط: معتز بن منير، محمود حماده، سمير فكري، ميدو جابر، محمد الشامي

خط الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، عمرو موسى، حسن علي، يوسف الجوهري، عمرو سعداوي، غيلاس جناوي، إسلام عطية، ليستويل، حسين فيصل،

ويغيب عن اللقاء كل من: فخر الدين بن يوسف للايقاف، باهر المحمدي، ايزي ايمكا، محمد دبش، عبدالرحيم دغموم، محمد شحاته، كريم العراقي للإصابة.

يدير اللقاء كل من مصطفى عثمان حكما للساحة ومعه محمود أبوالرجال وأحمد عبدالغني كمساعدين محمد عباس قابيل حكما رابعا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله هاني عبدالفتاح.