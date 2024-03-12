صلاح محسن فى الهجوم.. تشكيل المصرى لمواجهة زد فى الدورى

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق النادي المصري تشكيل فريقه للقاء فريق زد في اللقاء المقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري.

جاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، أحمد أيمن منصور، حسين السيد.

خط الوسط: معتز بن منير، محمود حماده، سمير فكري، ميدو جابر، محمد الشامي

خط الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، عمرو موسى، حسن علي، يوسف الجوهري، عمرو سعداوي، غيلاس جناوي، إسلام عطية، ليستويل، حسين فيصل،

ويغيب عن اللقاء كل من: فخر الدين بن يوسف للايقاف، باهر المحمدي، ايزي ايمكا، محمد دبش، عبدالرحيم دغموم، محمد شحاته، كريم العراقي للإصابة.

يدير اللقاء كل من مصطفى عثمان حكما للساحة ومعه محمود أبوالرجال وأحمد عبدالغني كمساعدين محمد عباس قابيل حكما رابعا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله هاني عبدالفتاح.