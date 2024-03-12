الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صلاح محسن فى الهجوم.. تشكيل المصرى لمواجهة زد فى الدورى

فريق المصري البورسعيدي
فريق المصري البورسعيدي

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق النادي المصري تشكيل فريقه للقاء فريق زد في اللقاء المقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري.

جاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، أحمد أيمن منصور، حسين السيد.

خط الوسط: معتز بن منير، محمود حماده، سمير فكري، ميدو جابر، محمد الشامي

خط الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، عمرو موسى، حسن علي، يوسف الجوهري، عمرو سعداوي، غيلاس جناوي، إسلام عطية، ليستويل، حسين فيصل،

ويغيب عن اللقاء كل من: فخر الدين بن يوسف للايقاف، باهر المحمدي، ايزي ايمكا، محمد دبش، عبدالرحيم دغموم،  محمد شحاته، كريم العراقي للإصابة.

يدير اللقاء كل من مصطفى عثمان حكما للساحة ومعه محمود أبوالرجال وأحمد عبدالغني كمساعدين محمد عباس قابيل حكما رابعا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله هاني عبدالفتاح.

المصرى صلاح محسن محمد الشامى ميدو جابر

مواد متعلقة

دورى نايل..المصرى يسعى للفوز على "زد إف سى" والانفراد بالصدارة

الأكثر قراءة

عاجل| الزمالك يحدد سقفًا لرواتب اللاعبين.. ويجدد مفاوضاته مع رمضان صبحى

عاجل.. مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام الجونة بدورى نايل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

الجونة يتقدم أمام الزمالك بهدف نظيف فى الشوط الأول بدورى نايل

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 2.. الجمهور يترقب الكثير من الأسرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

صورة الغزو.. ماذا سيحدث إذا بدأت إسرائيل العملية البرية فى رفح؟

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"