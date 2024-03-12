الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريمونتادا الجونة تقوده لفوز مثير على الزمالك فى دورى نايل

الزمالك والجونة
الزمالك والجونة

تغلب الجونة  على الزمالك بسيناريو مثير، بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري نايل.

الفوز جعل الجونة يصعد للمركز السادس برصيد 22 نقطة، بينما وقع الزمالك في المركز الـ13 بـ 15 نقطة.

الشوط الأول

سجل الجونة مبكرًا بالدقيقة 3 عن طريق فرانك إيتوجا، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 4، كرة عرضية من رضا صلاح لاعب الجونة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إيمانويل لاكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وعاد محمود علاء بالدقيقة 5 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بلاعب الجونة كمال أبوالفتوح ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وشهدت الدقيقة 16، كرة عرضية من رضا صلاح لاعب الجونة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إيمانويل لاكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ورد الزمالك بالدقيقة 25 بكرة عرضية من عمر جابر لاعب الزمالك من جهة اليمين قابلها سامسون أكينيولا برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ومن خطأ مشترك من دفاعات الزمالك، انفرد رضا صلاح بمرمى محمد صبحي وسجل بنجاح هدف الشوط الوحيد بالدقيقة 30 بعدما سكنت الكرة على يساره.

وتصدى حارس الجونة لركلة حرة قوية من شيكابالا، على مشارف منطقة الجزاء بالدقيقة 34.


الشوط الثاني

سجل أبوالفتوح هدف التعادل للزمالك بالدقيقة 51، برأسية متقنة بعد عرضية من شيكابالا.

وأضاف سامسون أكينيولا الهدف الثاني للزمالك سريعًا بالدقيقة 56، بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وتواصلت الإثارة في اللقاء، بعدما نجح الجونة في ريمونتادا سريعة بهدفين.

تعادل إيمانويل لاكي برأسية بالدقيقة 74، ومن هجمة مرتدة تمكن فرانك إيتوجا من إحراز هدف الجونة الثالث بتسديدة متقنة بالدقيقة 81.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمود علاء - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد حمدي

خط الهجوم: ناصر ماهر - محمود عبد الرازق شيكابالا - سامسون أكينيولا

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد - حسام عبدالمجيد - محمود الزناري - محمد شحاتة - سيد عبدالله نيمار - عبدالله السعيد - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - ناصر منسي.

الزمالك الجونة دوري نايل إيتوجا رضا صلاح

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