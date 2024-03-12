الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الجونة يقلب الطاولة على الزمالك ويتقدم بهدفين من جديد

الزمالك والجونة
الزمالك والجونة

عاد الجونة وعدّل النتيجة وتقدم أمام الزمالك، بعدما أحرز الهدف الرابع في اللقاء والثاني لفريق الجونة في المباراة المقامة على ملعب "خالد بشارة".

وسجل لاكي إيمانويل هدف التعادل بالدقيقة 74 لصالح الجونة، ثم تقدم فرانك إيتوجا بالدقيقة 81.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمود علاء - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد حمدي

خط الهجوم: ناصر ماهر - محمود عبدالرازق شيكابالا - سامسون أكينيولا

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد - حسام عبدالمجيد - محمود الزناري - محمد شحاتة - سيد عبدالله نيمار - عبدالله السعيد - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - ناصر منسي.

الجونة الزمالك خالد بشارة لاكي إيمانويل إيتوجا

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