الجونة يتقدم أمام الزمالك بهدف نظيف فى الشوط الأول بدورى نايل

تقدم الجونة على نظيره الزمالك بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم ضمن دوري نايل.

وتقدم رضا صلاح في اللقاء الصالح الجونة بالدقيقة 30، بعدما استغل خطأ من دفاعات الزمالك لينفرد بمرمى محمد صبحي ويضعها على يساره باتقان.

أما عن تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل، فشهد تواجد محمود عبدالرازق شيكابالا أساسيًا، فيما يجلس عبدالله السعيد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمود علاء - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر - محمود عبد الرازق شيكابالا - سامسون أكينولا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد - حسام عبدالمجيد- محمود الزناري - محمد شحاتة - سيد عبدالله نيمار - عبدالله السعيد - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - ناصر منسي.