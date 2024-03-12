الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام الجونة بدورى نايل

الزمالك
الزمالك

كشف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري نايل "الدوري المصري الممتاز" موسم 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الزمالك والجونة في دوري نايل، فتُقام في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 2.

تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل

أما عن تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل، فشهد تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا أساسيًا، فيما يجلس عبدالله السعيد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمود علاء - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد حمدي

خط الهجوم: ناصر ماهر - محمود عبد الرازق شيكابالا - سامسون أكينولا

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد - حسام عبدالمجيد - محمود الزناري - محمد شحاتة - سيد عبدالله نيمار - عبدالله السعيد - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - ناصر منسي.

تشكيل الزمالك الجونة دوري نايل الزمالك شيكابالا

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