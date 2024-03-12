سامسون يتقدم للزمالك أمام الجونة 2-1 فى دورى نايل

عدل أحمد أبوالفتوح النتيجة لصالح الزمالك، ضد الجونة في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في بطولة دوري نايل.

وسجل أبوالفتوح هدف التعادل للزمالك بالدقيقة 51، برأسية متقنة بعد عرضية من شيكابالا.

وأضاف سامسون أكينيولا الهدف الثاني للزمالك سريعًا بالدقيقة 57، بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وسجل الجونة مبكرًا بالدقيقة 3 عن طريق فرانك إيتوجا، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 4، كرة عرضية من رضا صلاح لاعب الجونة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إيمانويل لاكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وعاد محمود علاء بالدقيقة 5 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بلاعب الجونة كمال أبوالفتوح ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وشهدت الدقيقة 16، كرة عرضية من رضا صلاح لاعب الجونة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إيمانويل لاكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ورد الزمالك بالدقيقة 25 بكرة عرضية من عمر جابر لاعب الزمالك من جهة اليمين قابلها سامسون أكينيولا برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ومن خطأ مشترك من دفاعات الزمالك، انفرد رضا صلاح بمرمى محمد صبحي وسجل بنجاح هدف الشوط الوحيد بالدقيقة 30 بعدما سكنت الكرة على يساره.

وتصدى حارس الجونة لركلة حرة قوية من شيكابالا، على مشارف منطقة الجزاء بالدقيقة 34.

تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل

أما عن تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل، فشهد تواجد محمود عبدالرازق شيكابالا أساسيًا، فيما يجلس عبدالله السعيد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمود علاء - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد حمدي

خط الهجوم: ناصر ماهر - محمود عبدالرازق شيكابالا - سامسون أكينيولا

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد - حسام عبدالمجيد - محمود الزناري - محمد شحاتة - سيد عبدالله نيمار - عبدالله السعيد - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - ناصر منسي.