الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. الجونة يتقدم على الزمالك بهدف رضا صلاح في دوري نايل

من مباراة الزمالك
من مباراة الزمالك والجونة

تقدم الجونة على الزمالك بهدف نظيف، في الشوط الأول في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم بدوري نايل.

وسجل الجونة مبكرًا بالدقيقة 3 عن طريق فرانك إيتوجا، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 4، كرة عرضية من رضا صلاح لاعب الجونة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إمانويل لاكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وعاد محمود علاء بالدقيقة 5 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بلاعب الجونة كمال ابو الفتوح ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وشهدت الدقيقة 16، كرة عرضية من رضا صلاح لاعب الجونة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إمانويل لاكي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ورد الزمالك بالدقيقة 25 بكرة عرضية من عمر جابر لاعب الزمالك من جهة اليمين قابلها سامسون أكينيولا برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ومن خطأ مشترك من دفاعات الزمالك، انفرد رضا صلاح بمرمى محمد صبحي وسجل بنجاح هدف الشوط الوحيد بالدقيقة 30 بعدما سكنت الكرة على يساره.

وتصدى حارس الجونة لركلة حرة قوية من شيكابالا، على مشارف منطقة الجزاء بالدقيقة 34.

تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل

أما عن تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل، فشهد تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا أساسيًا، فيما يجلس عبدالله السعيد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الجونة في دوري نايل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمود علاء - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد حمدي

خط الهجوم: ناصر ماهر - محمود عبد الرازق شيكابالا - سامسون أكينولا

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد - حسام عبدالمجيد - محمود الزناري - محمد شحاتة - سيد عبدالله نيمار - عبدالله السعيد - يوسف أوباما - مصطفى شلبي - ناصر منسي.

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الجونة يتقدم أمام الزمالك بهدف نظيف فى الشوط الأول بدورى نايل

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