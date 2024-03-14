الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفربول يستضيف سبارتا براج فى الدورى الأوروبى.. وشكوك حول مشاركة محمد صلاح

ليفربول
ليفربول

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، نظيره سبارتا براج التشيكي، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد سبارتا براج في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "ستاديون ليتنا" في العاصمة التشيكية "براج"، قد انتهت بفوز ساحق لفريق ليفربول بنتيجة 5-1.

ليفربول يسعى لتكرار السيناريو

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، وتكرار سيناريو الفوز على سبارتا براج، من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل، يرغب فريق سبارتا براج التشيكي في مصالحة الجماهير الغاضبة، ومحاولة تحقيق ريمونتادا قوية من أجل تخطي عقبة ليفربول، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور التالي من الدوري الأوروبي، رغم صعوبة الأمر للغاية.

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موقف محمد صلاح من مواجهة سبارتا براج

وشارك نجمنا المصري محمد صلاح بشكل طبيعي في مران ليفربول قبل مواجهة سبارتا براج في بطولة الدوري الأوروبي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

من جانبه، قال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح جاهز للعب كأساسي، لكن لست متأكدًا ما إذا كان سيلعب 90 دقيقة كاملة".

وأضاف: "كان مصابًا لوقت طويل وهو أمر غير معتاد، علينا الحرص على أنه بإمكاننا الاعتماد عليه ويبقى جاهزًا لوقت مستمر".

ليفربول سبارتا براج محمد صلاح صلاح الدوري الاوروبي اليوروباليج

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