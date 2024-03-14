الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-3-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يهتم المصريون بمتابعة مواعيد مباريات اليوم الخميس سواء للمباريات المحلية أو الأقليمية والأجنبية، ويتم إذاعة مباريات اليوم الخميس عبر القنوات المحلية أو المشفرة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-3-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

  • فياريال ضد أولمبيك مارسيليا الساعة 19:45 م.
  • رينجرز ضد بنفيكا الساعة 19:45 م.
  • وست هام ضد فرايبورج الساعة 19:45 م.
  • سلافيا براغ ضد ميلان الساعة 19:45 م.
  • ليفربول ضد سبارتا براغ الساعة 22:00 م.
  • برايتون ضد روما الساعة 22:00 م.
  • أتالانتا ضد سبورتينغ لشبونة الساعة 22:00 م.
  • باير ليفركوزن ضد كارباغ أغدام الساعة 22:00 م.

أزمة منتظرة بين القطبين ولجنة المسابقات بسبب مباراة موردن فيوتشر

الأهلي يواصل مرانه على ملعب التتش بالجزيرة

مواعيد مباريات اليوم

مباريات اليوم دوري المؤتمر الأوروبي

فيكتوريا بلزين ضد سيرفيت جنيف الساعة 19:45م.

فناربخشة ضد أونيون سانت جيلواز الساعة 19:45م.

باوك سالونيكي ضد دينامو زغرب الساعة 19:45م.

فيورنتينا ضد مكابي حيفا الساعة 19:45 م.

أستون فيلا ضد أياكس الساعة 22:00 م.

مباريات دوري روشن السعودي

  • أبها ضد الوحدة الساعة 21:00 م.
  • الحزم ضد الشباب الساعة 21:00 م.
  • الخليج ضد الأخدود الساعة 21:00 م.

الدوري الإماراتي للمحترفين

الوحدة ضد اتحاد كلباء الساعة 20:00 م.

الشارقة ضد النصر الساعة 20:00 م.

شباب الأهلي ضد البطائح الساعة 20:00 م.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يواجه النادي الأهلي في الدوري المصري عدة أندية خلال الأسابيع القادمة وهي كالتالي: 

الأهلي ونادي فيوتشر اف سي يوم الأربعاء، 3 إبريل 2024 الساعة 09:30 م.

 يواجه النادي الأهلي نادي زد يوم  الخميس، 11 إبريل 2024 الساعة  07:00 م.

مباراة الأهلي  والزمالك في الدوري المصري  يوم الإثنين، 15 إبريل 2024 الساعة  07:00 م. 

مواعيد مباريات الزمالك القادمة 

يواجة النادي الزمالك عدة أندية في مباريات الدوري المصري خلال الاسابيع المقبلة وهي كالتالي:

الزمالك وبلدية المحلة يوم  الأربعاء، 3 إبريل 2024 الساعة 09:30 م.

الزمالك والاتحاد السكندري يوم الخميس، 11 إبريل 2024 الساعة 07:00 م.

مباراة الزمالك والأهلي  يوم الإثنين، 15 إبريل 2024 الساعة 07:00 م.

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تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في دورى أبطال أوروبا

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أزمة منتظرة بين القطبين ولجنة المسابقات بسبب مباراة موردن فيوتشر

مباريات مباراة الزمالك والأهلي الدورى الانجليزى مباراة الأهلى والزمالك الدورى المصرى

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