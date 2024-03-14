يهتم المصريون بمتابعة مواعيد مباريات اليوم الخميس سواء للمباريات المحلية أو الأقليمية والأجنبية، ويتم إذاعة مباريات اليوم الخميس عبر القنوات المحلية أو المشفرة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-3-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

فياريال ضد أولمبيك مارسيليا الساعة 19:45 م.

رينجرز ضد بنفيكا الساعة 19:45 م.

وست هام ضد فرايبورج الساعة 19:45 م.

سلافيا براغ ضد ميلان الساعة 19:45 م.

ليفربول ضد سبارتا براغ الساعة 22:00 م.

برايتون ضد روما الساعة 22:00 م.

أتالانتا ضد سبورتينغ لشبونة الساعة 22:00 م.

باير ليفركوزن ضد كارباغ أغدام الساعة 22:00 م.

مواعيد مباريات اليوم

مباريات اليوم دوري المؤتمر الأوروبي

فيكتوريا بلزين ضد سيرفيت جنيف الساعة 19:45م.

فناربخشة ضد أونيون سانت جيلواز الساعة 19:45م.

باوك سالونيكي ضد دينامو زغرب الساعة 19:45م.

فيورنتينا ضد مكابي حيفا الساعة 19:45 م.

أستون فيلا ضد أياكس الساعة 22:00 م.

مباريات دوري روشن السعودي

أبها ضد الوحدة الساعة 21:00 م.

الحزم ضد الشباب الساعة 21:00 م.

الخليج ضد الأخدود الساعة 21:00 م.

الدوري الإماراتي للمحترفين

الوحدة ضد اتحاد كلباء الساعة 20:00 م.

الشارقة ضد النصر الساعة 20:00 م.

شباب الأهلي ضد البطائح الساعة 20:00 م.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يواجه النادي الأهلي في الدوري المصري عدة أندية خلال الأسابيع القادمة وهي كالتالي:

الأهلي ونادي فيوتشر اف سي يوم الأربعاء، 3 إبريل 2024 الساعة 09:30 م.

يواجه النادي الأهلي نادي زد يوم الخميس، 11 إبريل 2024 الساعة 07:00 م.

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم الإثنين، 15 إبريل 2024 الساعة 07:00 م.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يواجة النادي الزمالك عدة أندية في مباريات الدوري المصري خلال الاسابيع المقبلة وهي كالتالي:

الزمالك وبلدية المحلة يوم الأربعاء، 3 إبريل 2024 الساعة 09:30 م.

الزمالك والاتحاد السكندري يوم الخميس، 11 إبريل 2024 الساعة 07:00 م.

مباراة الزمالك والأهلي يوم الإثنين، 15 إبريل 2024 الساعة 07:00 م.