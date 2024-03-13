الأربعاء 13 مارس 2024
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رياضة

تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في دورى أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد وإنتر
أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الذي سيخوض مباراة إنتر ميلان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم في بطولة دوري الأبطال.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: سافيتش - فيتسل - هيرموسو.

خط الوسط: مولينا - لينو - كوكي - دي باول - لورينتي.

خط الهجوم: موراتا - جريزمان.

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كل من: مولدوفان - جوميز - أزبيليكويتا - باوليستا - رينالدو - ساؤول - ريكيلمي - فيرميرين - باريوس - ديباي - كوريا.

أما تشكيل إنتر ميلان فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: باستوني - دي فري - بافارد.

خط الوسط: ماركو - مختاريان - تشالهانوجلو - باريلا - دومفريس.

خط الهجوم: تورام - لاوتارو مارتينيز.

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كل من: دي خينارو - أوديرو - أتشيربي - بوشانان - دارميان - كلاسين - فراتيسي - أسلاني - سار - ستانكوفيتش - سانشيز - بيسييك.

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