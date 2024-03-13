الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يواصل مرانه على ملعب التتش بالجزيرة

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب مواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز أمس.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران.

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء البنك الأهلي أمس مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، فيما خاض بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وغاب عن المران كافة عناصر الفريق من اللاعبين الدوليين بعد انتظامهم اليوم في معسكر المنتخب الوطني.

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