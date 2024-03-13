كولر يطلب تحليلًا فنيًا عن ثغرات الدفاع أمام «البنك»

طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، من جهازه المعاون وفريق تحليل الأداء، تقريرًا مفصلًا عن مباراة البنك الأهلى للوقوف على أسباب الخسارة والثغرات التى ظهرت فى أداء الفريق، خاصة على المستوى الدفاعى الذى ظهر مهتزًا إلى حد كبير.

وأوصى لاعبيه بتجاوز الهزيمة أمام البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الـ١٥ لبطولة الدورى الممتاز، مشيرًا إلى أنه على الرغم من خيبة الأمل التى يشعر بها من الأداء الذى قدموه وخاصة فى الدفاع، ولكن لا بد من تجاوز ما حدث والتفكير فى المباريات المقبلة.

ونصح «كولر» لاعبيه بضرورة التركيز فى الفترة المقبلة، خاصة أن بطولة دورى أبطال إفريقيا دخلت مرحلة فارقة بخروج المغلوب، ما يعنى أنه لن يكون مقبولًا أى تهاون أو تقصير خلالها.

وأكد أنه لا يوجد لاعب محصن من التبديل أو الخروج من تشكيل الفريق، مشيرًا إلى أن الجميع لديه نفس الفرصة للمشاركة ولكن العامل الحاسم هو الجدية والتركيز فى التدريبات والمباريات.

وعلى صعيد آخر، أوصى «كولر» لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بتلبية طلباته الفنية بضرورة استمرار الجنوب إفريقى بيرسى تاو، وتجديد عقده، باعتباره أحد اللاعبين المؤثرين فى صفوف الفريق.

وأشار مصدر إلى أن المدير الفنى لاحظ انشغال اللاعب بمصيره مع الفريق، خاصة أنه تلقى العديد من العروض الأوروبية ومن بعض الأندية فى جنوب إفريقيا، الأمر الذى جعله يطلب غلق الملف للحفاظ على تركيز اللاعب.

وأضاف المصدر أن «كولر» عقد جلسة مع اللاعب وأكد له رغبته فى بقائه ضمن صفوف الفريق وضرورة حسم مصيره خلال فترة توقف الدورى وحصول اللاعبين على راحة لمدة أسبوع.

فى سياق آخر، يطير محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول بنادى الأهلى ومنتخب مصر، خلال أيام إلى ألمانيا لبدء مرحلة جديدة من التأهيل البدنى والتعافى من الإصابة فى الكتف.