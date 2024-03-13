الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أزمة منتظرة بين القطبين ولجنة المسابقات بسبب مباراة موردن فيوتشر

فريق الأهلي
فريق الأهلي

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين الأهلي والزمالك ولجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة بسبب موعد مباراتي الأهلي والزمالك مع مودرن فيوتشر وبلدية المحلة في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري نايل .

وسيلعب الأهلي مع سيمبا التنزاني أحد يومى 29 و30 مارس الجاري في دار السلام  في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ثم يلتقي الفريقان في مباراة العودة أحد يومي 5 و6 أبريل المقبل وهو مايتعارض مع موعد مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في الأسبوع السابع عشر لدوري نايل المقرر إقامتها أحد يومي 2 و3 أبريل المقبل .

وسيرفض الأهلي خوض مباراة مودرن فيوتشر نظرا لضيق الوقت بين مباراتي سيمبا التنزاني وفي حالة صدور قرر من لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر سيطالب الزمالك بتأجيل مباراته مع بلدية المحلة .

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر يوم 31 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية ثم يلتقي الفريقان في مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل وإذا قامت لجنة المسابقات بتأجيل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر سيفرض الزمالك خوض مباراة بلدية المحلة في دوري نايل المقرر إقامتها أحد يومي 2 و3 أبريل المقبل تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص لأن مودرن فيوتشر سيحصل على راحة في حالة تأجي لمباراته مع الأهلي .

كانت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لاقد أسفرتى عن وقوع الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني ويلعب مازيمبي الكونغولي مع بيترو أتلتيكو الأنجولي والترجي التونسي مع أسيك الإيفواري ويانج أفريكانز التنزاني كع صن داونز الجنوب إفريقي

وفي حالة الأهلي للدور نصف النهائي سيواجه الفائز من مازيمبي وبيترو أتلتيكو بينما يلتقي الفائز من الترجي وأسيك ميموزا مع الفائز من يانج أفريكانز وصن داونز.

وفي المقابل أوقعت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية فريق الزمالك أمام مودرن فيوتشر ويلتقي الفائز منهما في الدور نصف النهائي مع الفائز من الملعب المالي ودريمز الغاني . 

الاهلى الزمالك دوري نايل مودرن فيوتشر بلدية المحلة

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