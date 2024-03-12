الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواجهتان عربيتان.. قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

كأس الكونفدرالية
كأس الكونفدرالية

أقيمت اليوم مراسم قرعة الأدوار النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024، في القاهرة.

ويلتقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، والذي تأهل لهذا الدور بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى خلف فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

وجاءت نتيجة القرعة على النحو الآتي:

الزمالك ضد فيوتشر.

أبو سليم الليبي ضد نهضة بركان المغربي.

ريفرز يونايتد النيجيري ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

الملعب المالي ضد دريمز الغاني.

وسبق أن تأهلت 8 أندية للدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي كل من الزمالك ومودرن فيوتشر، اتحاد العاصمة الجزائري، نهضة بركان المغربي، دريمز الغاني، الملعب المالي، أبوسليم الليبي، وريفرز يونايتد النيجيري.

قرعة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

ويلتقي الفائز من الزمالك ومودرن فيوتشر، مع الفائز من الملعب المالي ودريمز.

ويواجه الفائز من ريفرز يونايتد النيجيري ضد اتحاد العاصمة الجزائري الفائز من أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي.
ويحصل الفائز بهذه البطولة على جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار.

وتلعب مباريات الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية أيام 31 مارس، و7 إبريل.

وتقام مباريات نصف النهائي أيام 21، 28 إبريل.

وتلعب المباراة النهائية يومي 10، 17 مايو.

ويحمل فريق اتحاد العاصمة الجزائري لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والذي حققه في الموسم الماضي.

ويحمل فريق الصفاقسي التونسي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج باللقب بـ3 مرات، وخلفه أندية النجم الساحلي ومازيمبي ونهضة بركان والرجاء البيضاوي، بلقبين لكل منهم.

وسبق أن حقق نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في عام 2019، كثاني تتويج للأندية المصرية بهذا اللقب بعد النادي الأهلي الذي حقق اللقب لأول مرة في 2014.

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